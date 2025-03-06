Japonya'da zamanı "daha iyi ölçen" optik kafes saat satışa sunuldu

Japonya'da Shimadzu firması, 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen minyatür optik kafes saatini satışa sundu.

Kyoto merkezli hassas ekipman üreticisi Shimadzu'nun açıklamasına göre, "Aether clock OC 020" isimli minyatür optik kafes saati piyasaya sürüldü.

"Dünyanın ilk başarıyla minyatürleştirilmiş ticari optik kafes saati" olarak nitelendirilen ürünün fiyat etiketi 500 milyon yen (3,3 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ultra yüksek hassasiyetli saat, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Tokyo Üniversitesi işbirliğiyle dizayn edildi.

Ticari satışa sunulan "stronsiyum optik kafes saat", ışığın durağan dalgaları içinde hapsolmuş atomların optik geçişini kullanarak zamanı ölçebiliyor.

18 basamaklı doğruluğa sahip ve 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen saat, saniyenin yeniden tanımlanmasında "umut verici" olarak gösteriliyor.

Daha önce üretilen bir modelin minyatürleştirilmiş hali olan "Aether clock OC 020", saniyeyi tanımlayan geleneksel sezyum atom saatlerinden yaklaşık 100 kat daha hassas.

114 santimetre genişliğe, 109 santimetre yüksekliğe ve 65 santimetre derinliğe sahip cihaz, ebatları dolayısıyla dış mekan kullanımına uygun.

Saatin, yer kabuğu hareketleri, volkanik aktivite, levha tektoniğindeki değişimlerin gözlem ve ölçümlerinde pratik olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Saatin satışına 5 Mart itibarıyla başlandı. Shimadzu, gelecek 3 yılda ülke içi ve deniz aşırı 10 adet satış hedefliyor.

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