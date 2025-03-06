Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor

Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor

Yayınlanma Tarihi: Mart 06, 2025 11:20

Bilim insanları, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklık değişimlerini tetikleyerek sismik hareketliliğe yol açabildiğini tespit etti.

Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor

Bilim dergisi Chaos'ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Japonya'nın Tsukuba Üniversitesi ve Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, güneş ısının Dünya'nın tektonik hareketliliğine olası etkisini araştırdı.

Araştırmacılar deprem verilerine, güneş aktivitesine ve yüzey sıcaklıklarına dayanan matematiksel modeller uygulayarak, güneş ısısının atmosferik sıcaklıktaki değişiklikleri tetiklediğini bunun ise kaya özelliklerini ve yer altı sularının hareketini etkileyebildiğini gözlemledi.

Çalışma ekibinden Matheus Henrique Junqueira Saldanha, güneşten gelen ısının atmosferik sıcaklığı artırarak kayaları kırılgan ve çatlamaya eğilimli hale getirebileceğini vurguladı.

Saldanha, ayrıca, güneşten gelen ısının yeraltı sularının hareketliliğini tetikleyerek tektonik plaka sınırları üzerindeki baskıyı değiştirebileceğini kaydetti.

Çalışmadan depremleri tetikleyen faktörlere dair daha fazla veri elde etmeyi umduklarını belirten Saldanha, "Isı ve su çoğunlukla yerkabuğunun üst katmanlarını etkilediği için bu mantıklı. Bu faktörler depremlerin ana itici güçleri olmasa da sismik aktiviteyi tahmin etmeye yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bu çalışmanın yüzeye yakın depremlerin tahmin edilmesini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tsukuba Üniversitesi Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sahur yemeğindeki nice bereketler

Sahur yemeğindeki nice bereketler

Hz. Hafsa’nın ranha hiç kapanmayan penceresi

Hz. Hafsa'nın (ranha) hiç kapanmayan penceresi

Ulu Cami’nin hat levhaları

Ulu Cami'nin hat levhaları

Kelime-i Şehâdetin Konusu: Mümin Neye Şahitlik Eder?

Kelime-i Şehâdetin Konusu: Mümin Neye Şahitlik Eder?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

>