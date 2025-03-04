Türk Telekom ve Ericsson 6G çalışmalarında stratejik işbirliğine başladı

Akıllı şehirler, akıllı tarım, nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom'un 6G AR-GE ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında stratejik işbirliği kuruldu.

Türk Telekom ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson arasında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) 6G alanında ortak çalışma yapılması için anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, iki şirket, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası EUREKA–CELTIC-NEXT platformu tarafından onaylanan 6G ile güvenli ulaşıma odaklanan 'SafeRoute-6G' projesine paydaş olarak katılacak.

Akıllı şehirler, akıllı tarım, nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom'un 6G AR-GE ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında stratejik işbirliği kurulacak.

- "Teknoloji trendlerine yön veren öncü projelere katkı sunuyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, imza törenindeki konuşmasında, güçlü altyapı ve teknoloji birikimleriyle ülkenin dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerini belirterek, "Akıllı şehircilik, akıllı tarım, nesnelerin interneti alanında yaptığımız çalışmalarla ülkemizi geleceğe taşıyan adımlar atarken, küresel işbirliklerimiz ile dünyada teknoloji trendlerine yön veren öncü projelere katkı sunuyoruz. İnovatif projelerde Ericsson ile stratejik çalışmalar yürüteceğimiz ve 6G'nin güvenli ulaşım için kullanılmasına katkı sağlayacağımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy de Türk Telekom ile stratejik işbirliklerinin, 6G teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir kilometre taşına işaret ettiğine dikkati çekerek, "Ericsson'un küresel uzmanlığını Türk Telekom'un yenilikçi vizyonuyla birleştirerek, güvenli ulaşımın yeni sınırlarını keşfediyor ve geleceğe dönük çözümler yaratarak, bağlantının geleceğini şekillendiren gelişmelere öncülük etme konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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