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Anasayfa Bilim-Teknoloji TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü başvuruları 17 Mart'a uzatıldı

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü başvuruları 17 Mart'a uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 09:57

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 2025 yılı "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri" için başvurular, 17 Mart'a kadar yapılabilecek.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü başvuruları 17 Mart’a uzatıldı

Akademiden yapılan açıklamaya göre, doktora tezlerini ödüllendirmek amacıyla 2021 yılında başlatılan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için 3 Mart olarak belirlenen başvuru süresi 17 Mart'a uzatıldı.

TÜBA, gelenekselleşen ödüllerini, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler olmak üzere 4 ana kategoride veriyor.

Başvurular, "www.t3kys.com" internet adresinden yapılabiliyor. Ödül programına 2023 ile 2024 yıllarında savunma sürecini tamamlamış, özgün konularda hazırlanan Türkiye kaynaklı doktora tezleri kabul ediliyor. Ayrıca, TÜBA üyeleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlüklerinin önerileriyle de başvuru alınabiliyor.

Ödül kapsamında bu yıl için birinci olan tez sahibine 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira ve üçüncüye 65 bin lira verilecek.

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