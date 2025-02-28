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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, "Gaocing" sınıfı optik yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, "Gaocing" sınıfı optik yer gözlem uydularını fırlattı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 12:53

Çin, "Gaocing" (SuperView) sınıfı yer gözlem uydularının yeni çiftini uzaya gönderdi.

Çin, Gaocing sınıfı optik yer gözlem uydularını fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Gaocing 1-03" ve "Gaocing 1-04" uyduları, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti. Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 561'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Kamusal ve ticari kullanım için yüksek çözünürlüklü optik uydu görüntülemesi hizmetleri sağlayan Gaocing sınıfı uydular, Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Sıvey İzleme ve Haritalandırma Teknolojisi Şirketi tarafından geliştiriliyor.

Gaocing uydularının ilk grubu, iki çift olarak 2016 ve 2018 yıllarında, ikinci grubun ilk çifti ise 2022'de ikinci çifti Ekim 2024'te fırlatılmıştı. Üçüncü grup uyduların ilk çifti de Nisan 2024'te uzaya gönderilmişti.

Gaocing uydularıyla Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de 28 uydudan oluşan bir takımuydu ağı oluşturulması planlanıyor.

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Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu Çin Ciuçüen Uydu Merkezi SIV

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