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Anasayfa Bilim-Teknoloji Mitsubishi Electric, MELSEC iQ-R serisi yerel güvenlik I/O modüllerini piyasaya sundu

Mitsubishi Electric, MELSEC iQ-R serisi yerel güvenlik I/O modüllerini piyasaya sundu

Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:23

Mitsubishi Electric, endüstriyel otomasyonda verimliliği artırmak ve güvenlik maliyetlerini azaltmak için özel olarak tasarlanan "MELSEC iQ-R" serisi yerel güvenlik I/O (Input/Output) modüllerini görücüye çıkardı.

Mitsubishi Electric, MELSEC iQ-R serisi yerel güvenlik I/O modüllerini piyasaya sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, MELSEC iQ-R yerel güvenlik I/O modülleriyle, hassasiyet ve güvenliğin kritik olduğu endüstrilerde önemli avantajlar sunuyor.

Yeni "RY48PT20S-TS" güvenlik çıkış modülü, ek güvenlik rölelerine ihtiyacı ortadan kaldırarak her bir noktada maksimum "2A" yük desteği sunuyor ve toplamda 16A kapasite sağlıyor. Maliyet tasarrufu sağlayan bu özellik, pano alanının optimize edilmesine yardımcı oluyor.

Mitsubishi Electric'in yerel güvenlik I/O modüllerinin kompakt tasarımı, "iQ-R" güvenlik modülleriyle sorunsuz bir entegrasyon sunuyor. "RX40NC6S-TS" üzerinde 16 tekli giriş noktasıyla ve RY48PT20S-TS üzerinde 8 tekli çıkış noktasıyla bu modüller, otomotiv, gıda ve içecek, yaşam bilimleri ve makine üretimi gibi sektörlerdeki çeşitli ihtiyaçlara esnek ve yüksek hızlı güvenlik çözümleri sağlıyor. Ürün, çalışanların güvenliğini ileri seviyeye taşırken, fabrikaların kazasız ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamada önemli bir rol üstleniyor.

MELSEC iQ-R veri yoluna doğrudan bağlantı, ethernet tabanlı güvenlik çözümlerine kıyasla daha hızlı tepki süreleri sunarak operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Bu gelişme, şirketin endüstriyel otomasyon alanında yenilikçi ve güvenilir çözümler sunma kararlılığını gösteriyor.

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Mitsubishi Electric MELSEC iQ R RY48PT20S TS

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