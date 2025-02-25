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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin istihbaratından bilimsel uyarı

Çin istihbaratından bilimsel uyarı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:02

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, ticari amaçlı dronlar, hava taksileri ve taşıma araçlarının ulusal güvenliğe yönelik risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Çin istihbaratından bilimsel uyarı

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, alçak irtifa ekonomisinin gelişmesi ve hava araçlarının yaygın kullanılmasıyla bu alanda doğabilecek risklere işaret edildi.

Paylaşımda, alçak irtifa hava araçlarının gerek üretiminin gerekse uçuş faaliyetlerinin büyük miktarda hassas veri ortaya çıkardığı, kötü niyetli müdahalelerin, yolsuzluğun ve güvenlik açıklarının önlenmesi için dikkatli şekilde yönetilmesi gerektiği belirtildi.

Dronlar gibi insansız alçak irtifa hava araçlarının genelde düşük maliyetli metal olmayan malzemelerden üretildiğini ve bu yüzden radarlarca tespit edilmediği vurgulanan paylaşımda, ayrıca taşıdıkları yüksek çözünürlüklü kameraların uçuş yapılan hassas bölgelerin yetkisiz gözetlenmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

Alçak irtifa ekonomisi, genelde yerden 1000 metre yükseğe kadar hava sahasındaki gelir getirici ekonomik etkinlikleri tarif ediyor.

Görüntüleme, takip, yolcu ve kargo taşıma gibi amaçlarla kullanılan dron tipi insansız hava araçları ile dikey kalkış ve iniş araçları (VTOL), alçak irtifa hava araçları olarak adlandırılıyor.

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Devlet Güvenliği Bakanlığı Çin

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