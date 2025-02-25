"2024 YR4" isimli asteroitin 2032'ye kadar Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı

NASA'nın internet sitesinden, 19 Şubat'ta "7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3,1'e yükseldiği" bildirilen asteroite ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 0,004'e düştüğü belirtildi.

Yapılan son gözlemlerin, asteroitin gelecekteki yörüngesine ilişkin belirsizliği daha da azalttığı ifade edilen açıklamada, 2032'de 2024 YR4'ün çarpma ihtimali olan yerler arasında, Dünya'nın artık daha alt sıralarda olduğu kaydedildi.

Öte yandan, asteroitin Ay'a çarpma ihtimalinin ise yüzde 1,7 olduğu aktarıldı.

- 2024 YR4 asteroiti

İlk olarak 27 Aralık 2024'te Şili'deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilen 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma riski yüzde 1,33 olarak açıklanmış, bu oran daha sonra yüzde 2 olarak güncellenmişti.

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği öngörüsüne yer vermişti.

NASA, 19 Şubat'ta, 2024 YR4'ün 2032'ye kadar Dünya'ya çarpma ihtimalini yüzde 3,1 olarak açıklamıştı.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmesine devam edileceğini ve çarpma ihtimaline karşı asteroitin yönünün değiştirilmeye çalışılacağını ifade ediyor.

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