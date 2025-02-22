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Anasayfa Bilim-Teknoloji "Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:32

Kayseri'de 21-24 Mayıs'ta ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyeceği yarışmanın başvuruları, 2 Mayıs'ta sona erecek.

Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan organizasyon, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışma, "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" temasıyla, "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" sloganıyla düzenlenecek.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Dron), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi 15 kategori yer alacak.

Yarışmaya başvurular, 2 Mayıs'a kadar "https://robot.meb.gov.tr" adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

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