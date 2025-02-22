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Anasayfa Bilim-Teknoloji TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek

TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek

Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:32

TEKNOFEST 2025, teknoloji tutkunlarını sınırları zorlayan yarışma maratonuna davet ediyor.

TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları 1 Mart’a kadar devam edecek

İstanbul'da milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirmeye hazırlanan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, İstanbul'da milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle genç yeteneklere ilham veren ve Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek. 45 milyon lira ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteğiyle genç yetenekleri geleceğin teknolojilerine yön vermeye davet eden yarışmalara başvurular ise 1 Mart'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST 2025, teknoloji tutkunlarını sınırları zorlayan yarışma maratonuna davet ediyor.

Roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, havacılıkta yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri ve blokzincir yarışmaları gibi toplam 53 kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerin inovatif projelerini hayata geçirmeleri için fırsat sunacak.

Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise inovasyona ilgi duyan herkese yeni ufuklar açacak.

İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında düzenlenecek yarışmalar, katılımcılara teknolojik deneyim sunacak.
TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org adresinden yapılıyor.

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