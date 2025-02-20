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Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon avro tasarruf

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistemle 2022 yılından bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağladık."

Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon avro tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafik kontrolünü dijital hale getiren yerli ve milli Elektronik Uçuş Stribi ve Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi (EFS/DCL) Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirterek, "Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistemle 2022 yılından bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, hava trafik kontrolünü dijital hale getiren yerli ve milli EFS/DCL Sistemi'nin Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirildiğini bildirdi.

Milli Hava Trafik Kontrolü (ATC) AR-GE Projesi kapsamında uygulamaya alınan sistemin hava trafik kontrol hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayarak işlemleri dijital hale getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin hava trafik kontrolörlerinin uçuşları elektronik ortamda yönetmesine olanak tanıdığı bilgisini verdi. Uraloğlu, kağıt striplerin yerine elektronik veri kullanılarak hata payının azaldığını, süreçlerin hızlandığını ve uçuşların daha emniyetli hale geldiğini kaydetti.

Uraloğlu, EFS ile kağıt striplerin yerini alarak uçuş bilgilerinin elektronik ortamda takibini ve kaydını da sağlayan sistemin, kayıtların sektörler arası transferine imkan sağladığına işaret ederek, "Pek çok otomasyonu da beraberinde getirerek, hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü hafifletiyor, insan hatasını asgariye indirerek operasyonun emniyetini artırıyor. Dünyada, yalnızca söz konusu sistemde bulunan görerek uçuş şartlarındaki uçuşların bilgilerinin işlenmesinde de tam kontrol sunuluyor. Bu sayede operasyon verimliliği de üst düzeye taşınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Kalkış izni dijital ortama taşındı

Hem zamandan kazanç sağlandığını hem de daha emniyetli bir operasyon yürütülmesine katkıda bulunulduğunu vurgulayan Uraloğlu, "DCL fonksiyonuyla pilotlarla kule arasındaki telsiz trafiği azaltılarak, iletişim daha hızlı ve güvenli hale getiriliyor. Sistem sayesinde gerekli teknik altyapıya sahip uçaklar kontrolör müsaadesini sesli komut yerine dijital ortamda alabiliyor. Böylece telsiz kullanımına olan ihtiyaç azalıyor, iletişim hatalarının önüne geçiliyor ve uçuş operasyonları daha güvenli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

- EFS/DCL Sistemi 29 havalimanında aktif

Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin hizmete alındığı 2022'den bugüne kadar 29 havalimanında yaygınlaştırıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Sistem, özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi trafiğin yoğun olduğu havalimanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Hava trafik yönetiminde süreçleri hızlandıran sistem, kontrolörlerin iş yükünü hafifletirken uçuşların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuyor, hava trafik kontrolörlerinin yeni uçuş rekorları kırmasına yardımcı oluyor. Önümüzdeki süreçte diğer havalimanlarımızda da yaygınlaştıracağız."

EFS/DCL Sistemi'nin milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra yerli havacılık teknolojisiyle ürettiğimiz sistemle 2022 yılından bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağladık. Sistem sadece Türkiye'de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilecek seviyeye ulaştı ve önümüzdeki süreçte farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazanç elde edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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