Kaspersky’den ebeveynlere çevrim içi güvenlik uyarısı

Kaspersky, çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmalarının risklerine dikkati çekerek, çevrim içi ortamda siber tehditlere karşı korunmaları için ebeveynlerin alabileceği önlemleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky tarafından yapılan bir ankette, ebeveynlerin yüzde 89'unun, seyahat sırasında çocuklarını eğlendirmek veya meşgul etmek için dijital cihazları kullandığı ortaya çıktı.

Ankete göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki çocukların yüzde 52'si, 3 ila 7 yaş arasında ilk kişisel cihazlarını edinirken Türkiye'de bu oran yüzde 44 olarak kaydedildi.

Ancak ankete katılan ebeveynlerin önemli bir kısmı, çocuklarıyla internet güvenliği konusunda hiç konuşmadıklarını ifade etti. META bölgesinde katılımcıların yüzde 22'si, Türkiye'de ise yüzde 20'si, çocuklarına çevrim içi güvenlik kurallarını öğretmediklerini belirtti. Bu durum, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı ne kadar savunmasız bırakıldığını ortaya koyuyor.

Kaspersky, çocuklarını çevrim içi tehditlerden korumak isteyen ebeveynlere, en son siber tehditler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çocuklarının internet kullanımını aktif olarak izlemelerini önerdi.

Şirket, çocukların kötü amaçlı yazılımlardan korunabilmesi için Kaspersky Safe Kids gibi dijital ebeveynlik araçlarının çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamada etkili bir çözüm olabileceğini kaydetti.

- "İyi bir güvenlik çözümüne de ihtiyaç var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerektiğinin altını çizerek, ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi güvenliğini sağlamada daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Jedidi, "Ebeveynler çocuklarının dijital hayatını daha iyi izlemelidir. Bu, ekran süresini sınırlayarak ve onlarla sohbet ederek yapılabilir, ancak bunların yanında iyi bir güvenlik çözümüne de ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ebeveyn kontrolünün çocuğa güven duymamak anlamına gelmediğini, bunun hem çocuğun hem de cihazın içindeki verilerin güvenliği için son derece önemli olduğunu vurgulayan Jedidi, şunları kaydetti:

"Ebeveyn kontrolü, çocukların ziyaret ettiği siteleri ve oynadığı oyunları takip etmenin yanı sıra, dosya indirmelerini engelleme, istenmeyen içeriklere erişimi kısıtlama ve gizli bilgilerin ifşa edilmesini önleme imkanı sunar. Bu şekilde Kaspersky teknolojileri, mali bilgileri ve gizli verileri siber suçlulardan korumaya ve çocukları çevrimiçi ortamda gizlenebilecek risklerden korumaya yardımcı olur."

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