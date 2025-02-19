Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı
Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını bildirdi.
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