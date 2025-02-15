Kocaeli’de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi başladı

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, bilim merkezlerinin önemini vurgulayarak, "Bilim merkezleri 7'den 70'e topluma bilimi sevdirmek, bilimi toplumda yaygınlaştırmak, bilim okuryazarlığının ülkemizde daha da geliştirilmesi adına önemli bir misyon üstleniyor." dedi.

Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında konuşan Aydın, bilim merkezlerinin önemli bir organizasyonu için bir arada olduklarını söyledi.

Türkiye'de TÜBİTAK'ın bilimsel faaliyetlere, sanayiye, akademik faaliyetlere önem ve destek veren kurumların öncüsü olduğunu belirten Aydın, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde ülkemizde bilimin toplumla buluşması adına son dönemde bilim merkezlerini ülkemizde yaygınlaştırmak için önemli çalışmalar yaptık. Bilim merkezleri 7'den 70'e topluma bilimi sevdirmek, bilimi toplumda yaygın hale getirmek, bilim okuryazarlığının ülkemizde daha da geliştirilmesi adına önemli bir misyon üstleniyor. Bugün ülkemizde sayıları 30'u aşmış bilim merkezlerinin yöneticilerini, organizatörlerini burada bir araya getiriyoruz. Birbirlerinin deneyimlerinden istifade edecekler." ifadelerini kullandı.

Aydın, bilim merkezi sayısının artması için destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Sergi, atölye gibi etkinliklerle toplumda bu tür faaliyetlerin daha yaygın hale gelmesi adına bu zamana kadar olan desteklerimizi arttırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Kocaeli'de 330 okulda robotik kodlama ve tasarım atölyesi açtık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaeli Bilim Merkezi'nin Türkiye'deki ilk merkezlerden birisi ve endüstriyel bir dönüşüm projesi olduğunu söyledi.

Büyükakın, zirvenin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi'nin de eski bir boru fabrikasından dönüştürüldüğünü, burada da hemen her gün etkinliklerin yapıldığını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 330 okulda robotik kodlama ve tasarım atölyesi açtıklarını kaydeden Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocukların bilgisayarla tanışmaları, öğrenmeleriyle ilgili. Biz bunu 2009'da Kocaeli'de uygulamaya başlamıştık. Ardından Fatih Projesi başlamıştı. Orada da ilkokuldan ortaokula geçen o geçiş aşamasındaki çocuklara bilgisayar veriyorduk. Çünkü gelecek bilgisayar okur yazarlığıydı. O proje o dönem için kendi döneminde önemliydi. Onu bitirdik, sonra kodlama atölyeleri tarafına geçtik. Koşulları elverişli olan bütün okullarımıza kodlama atölyelerimizi açtık, ona göre eğitimler devam ediyor."

Büyükakın, TEKNOFEST kuşağının geliştirilmesi için imkanların sağlanmasını önemsediklerini ve belediye olarak orayı teşvik edici bir yerde durmaya çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu manada 2024 yılında 180 takımdan başvuru alındı, bunlardan 86'sı yetkin bulundu. Bunların1500 öğrencisi vardı, malzeme destekleri verildi. Yaklaşık 4,5 milyon lira bütçe desteği sağlandı. 42 teknoloji takımı TEKNOFEST de finalist oldu. Bu şehrimiz adına gurur verici bir gelişmeydi. Sizlerin daha başarılı olmanız, geleceğinin dünyasında gerçekten güçlü rakipler olmanız, rekabet edebilmeniz, yeniliklerle getirebilmeniz, yaratıcı olmanız için hem bakanlığımız hem diğer hem belediyelerimiz el birliğiyle çalışıyorlar. Bu çalışma da aslında sizin geleceğiniz için yapılıyor."

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 ayrı kategoride ödüllerin paylaşıldığı yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerine plaketlerini verdi.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Açılış programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TÜBİTEM Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, siyasi parti il temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Yarın sona erecek zirvede, bilim merkezlerinin geleceği, yapay zeka, dijitalleşme, eğitimde bilim merkezlerinin rolü gibi konular ele alınacak.

Ayrıca öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için özel olarak düzenlenen atölyelerle katılımcılara interaktif deneyimler sunulacak. Mini Bilim Festivali kapsamında düzenlenecek atölyeler arasında doğa bilimleri, matematik, tasarım, teknoloji, uzay ve astronomi atölyeleri, planetaryum gibi pek çok farklı alan bulunuyor. Bunun yanı sıra zeka oyunları, bilim şovları, çocuklar için müzikal ve deneysel çalışmalar ile katılımcılar bilimin eğlenceli dünyasını keşfedecek.

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