TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlıyor. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor.

Tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler üretmeye davet ediyor.

Bilişim, mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım tabanlı projelerin geliştirildiği yarışma, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunu teşvik ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, ürün kalitesinin artırılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle düzenlenen bu yarışma, tarımın dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.

Yarışmada akıllı tarım uygulamaları öne çıkıyor. Yarışmacılardan, tarım süreçlerini daha verimli hale getiren, teknoloji entegrasyonu ile sürdürülebilirliği destekleyen, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunan projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmanın lise kategorisinde birinci 70 bin TL, ikinci 60 bin TL, üçüncü 50 bin TL ödül kazanacak. Üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 60 bin TL ödülün sahibi olacak.

Yarışmaya başvurular için son tarih ise 20 Şubat olarak belirlendi.

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