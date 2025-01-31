TEI, uluslararası savaş uçaklarına motor bakım hizmeti sunuyor

TEI'den yapılan açıklamada, kurumun uzun yıllardır geniş askeri havacılık motoru portföyüne bakım alanında hizmet verdiği belirtildi.

Kurumun bu hizmetleriyle küresel sektörde dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "GE Aerospace ile imzaladığı anlaşma kapsamında F-15 ve F-16 uçaklarına güç veren ve Türkiye, Bahreyn, Şili, Mısır, Umman, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri envanterinde bulunan F110 motorlarının bakım, onarım ve revizyonunu yapma haklarını elde etmişti." ifadelerini kullanıldı.

TEI'nin, Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F110 motorunun bakım faaliyetlerini yapmasının ardından bu kez de Singapur Hava Kuvvetleri'ne ait F110-GE-129 motorunun Motor Yapısal Bütünlük Programı (ENSIP) işlemlerini gerçekleştirerek, sevkiyatını tamamladığı kaydedildi.

Bunun TEI tarafından bakım faaliyetleri tamamlanan ilk Singapur Hava Kuvvetleri motoru olması nedeniyle ayrı önemi olduğu belirtilen açıklamada, bu çalışmanın diğer uluslararası kullanıcıların motorları için de yol gösterici olacağı vurgulandı.

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