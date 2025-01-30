Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Hindistan uzay çalışmalarında hızlı

Hindistan uzay çalışmalarında hızlı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 11:14

Hindistan'ın navigasyon uydusu yörüngeye başarıyla yerleşti

Hindistan uzay çalışmalarında hızlı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), "NVS-02" adlı navigasyon uydusunun yörüngeye başarıyla yerleştiğini bildirdi.

NVS-02 uydusunu taşıyan GSLV roketinin Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota Adası'dan fırlatılışı internette canlı yayınlandı.

ISRO'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uydunun fırlatılışının başarıyla tamamlandığı, navigasyon uydusunun yörüngeye sorunsuz yerleştiği belirtildi.

Açıklamada, bu sayede Hindistan'ın navigasyon alanında "gücünü ve güvenilirliğini artırmayı" amaçladığı kaydedildi.

ISRO, 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını, 9 Ocak'ta da uyduların kenetlenmesinin "sürüklenme"den ötürü ertelendiğini bildirmişti.

ISRO, 16 Ocak'ta ise SpaDeX misyonunun başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sriharikota Adası Andhra Pradesh eyaletinde Hindistan Uzay Araştırma Ajansı Hindistan SpaDeX

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osmanlı Devleti’nin kaderini elinde taşıyan koşucu ulaklar

Osmanlı Devleti'nin kaderini elinde taşıyan koşucu ulaklar

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

Kısaca

Kısaca

Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

>