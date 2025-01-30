Hindistan uzay çalışmalarında hızlı
Hindistan'ın navigasyon uydusu yörüngeye başarıyla yerleşti
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), "NVS-02" adlı navigasyon uydusunun yörüngeye başarıyla yerleştiğini bildirdi.
NVS-02 uydusunu taşıyan GSLV roketinin Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota Adası'dan fırlatılışı internette canlı yayınlandı.
ISRO'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uydunun fırlatılışının başarıyla tamamlandığı, navigasyon uydusunun yörüngeye sorunsuz yerleştiği belirtildi.
Açıklamada, bu sayede Hindistan'ın navigasyon alanında "gücünü ve güvenilirliğini artırmayı" amaçladığı kaydedildi.
ISRO, 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını, 9 Ocak'ta da uyduların kenetlenmesinin "sürüklenme"den ötürü ertelendiğini bildirmişti.
ISRO, 16 Ocak'ta ise SpaDeX misyonunun başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.
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