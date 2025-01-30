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Anasayfa Bilim-Teknoloji Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 09:21

Çok sayıda bitki ve hayvan türünün, çeşitli etkenler nedeniyle genetik çeşitliliğini kaybettiği belirlendi.

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Farklı üniversitelerden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma kapsamında, 628 bitki ve hayvan türüyle ilgili 1985-2019 yılları arasında kaydedilen veriler incelendi.

Bulgular, kuşlar ve memeli hayvanlar başta olmak üzere bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık üçte ikisinin genetik çeşitliliğinde azalma görüldüğünü ortaya koydu.

Genetik çeşitlilik kaybının küresel olarak meydana geldiğini ve doğa olayları, hastalık ya da hasat gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini kaydeden araştırmacılar, çok sayıda türün bu çevresel değişikliklere uyum sağlamakta zorlandığını aktardı.

Araştırma ekibinden Sydney Üniversitesinde koruma biyoloğu olarak görev yapan Catherine Grueber, "Şaşırtıcı bir eğilim olarak, risk altında olmadığı düşünülen birçok tür arasında bile genetik çeşitliliğin azaldığını gördük." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, çevresel koşulları iyileştirmek ve popülasyon büyüme oranlarını artırmak üzere tasarlanacak stratejilerin genetik çeşitliliği koruyabileceği ve hatta artırabileceğine işaret etti.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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memeli Nature Sydney Üniversitesinde Catherine Grueber

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