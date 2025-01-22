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Bilim insanları, dünyanın manyetik kutbunun kayması üzerine yeni konum güncellemesi yaptı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:04

ABD ve İngiltere'den araştırmacıların da yer aldığı bilim insanları, sürekli hareket eden manyetik kuzey kutbunun son konumunu belirleyen yeni bir model yayınladı ve doğuya kayan kutup merkezinin beş yıl öncesine göre Sibirya'ya daha yakın olduğunu ortaya koydu.

CNN'e konuşan bilim insanları, yeryüzünde bir şeyin konumunun, sabit bir konumu işaretleyen coğrafi Kuzey Kutbu'nun aksine Dünya'nın manyetik alanına göre belirlendiğini, bu manyetik alanın ise sürekli yer değiştirdiğini belirtti.

Manyetik kutbun yeni konumunu belirleyen bilim insanları arasında yer alan İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezinden jeofizikçi ve jeomanyetizma araştırmacısı Dr. William Brown, "Büyük hava yolları, yeni modeli yüklemek için tüm uçak filolarındaki navigasyon yazılımlarını yenileyecek. NATO'daki orduların da her türlü ekipmanın çok sayıda karmaşık navigasyon sistemindeki yazılımları güncellemesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinde (NOAA) kıdemli bir araştırma bilimcisi olan Dr. Arnaud Chulliat, bilim insanlarının, son güncellemeyle önceki modelin manyetik kuzeyin 2025 yılına kadar nerede olacağına ilişkin öngörülerinin doğruluğunu teyit ettiğini bildirdi.

Son yıllarda, manyetik kuzeyin hareketinin hızında "dramatik" değişimler olduğunu belirten bilim insanları, bu fenomenin ardındaki temel nedenin açıklanamadığını kaydediyor.

- Manyetik kutup kaymasının tespiti ve etkileri

Bilim insanları, Dünya'daki yaşamın 100 milyon yıldan fazla bir süredir çok sayıda manyetik tersine dönüşe şahit olduğunu ancak bunun modern teknoloji mevcutken hiç yaşanmadığını dile getiriyor.

Uçaklar ve gemiler tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere küresel konumlandırma sistemleri, Dünya Manyetik Modeli'ni (WMM) kullanarak manyetik kuzeyi buluyor.

İngiliz Jeolojik Araştırma Merkezi ve NOAA tarafından geliştirilen bu model, manyetik kuzeyin belirlenmiş konumunu not ediyor ve geçmiş birkaç yılın yörüngesine dayanarak gelecekteki kaymayı tahmin ediyor.

Manyetik kuzey kutbun, İngiliz kaşif Sir James Clark Ross tarafından 1831'de Kuzey Kanada'da, gerçek Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 1610 kilometre güneyinde keşfedildiği ve her yıl doğuya doğru ilerleyerek Sibirya'ya yaklaştığı biliniyor.

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