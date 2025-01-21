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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, CERES-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Çin, CERES-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:30

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 5 uyduyu uzaya yolladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yünyao-1 37, 38, 39 ve 40 uyduları ile JTX-A-05 uydusunun olduğu grubu, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu CERES-1 roketiyle yapılan 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğundaki ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

CERES-1 ile şimdiye kadar 63 uydu yörüngeye taşındı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler, i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi i Space Space Pioneer Galactic Energy Pekin Orienspace Long March LandSpace Çin Ciuçüen Uydu Merkezi Alçak Yer Yörüngesi JTX A 05

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