Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı

Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 18, 2025 15:21

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı: "Hedefimiz, dünyada İHA'larda yakaladığımız başarıyı İDA'larda da ihracat yaparak Türkiye'nin adını duyurmak."

Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN'ın tanıtımı yapıldı.

Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, OKHAN'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, OKHAN'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi.

- "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir"

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, OKHAN'ın ihracata hazır bir İDA olduğunu söyledi.

Geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayacı, "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir. Aracımızın testleri Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığında devam ediyor. Tam otonom olarak çalışan aracımız hedefine ulaşabilmesi için önüne çıkan engelleri yapay zekayla algılayıp rotasını değiştirme özelliğine sahip. Hedefimiz, dünyada İHA'larda yakaladığımız başarıyı İDA'larda da ihracat yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diye konuştu.

Etkinliğin ardından Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye tablo hediye etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İDA ALİ HAMZA PEHLİVAN Kamil Karabörk Mersin Milletvekili Kayacı Savunma Sanayi AŞ Erol Yaşar Ercan Atasoy Ak Parti Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Türk Savunma Sanayisi Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Mezitli Nureddin Nebati Mersin Mersin Üniversitesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yaratmak, Yönetmek, Tekrar Var Etmek: Allah ve Âlem İlişkisi Üzerine

Yaratmak, Yönetmek, Tekrar Var Etmek: Allah ve Âlem İlişkisi Üzerine

Vahdet-i Vücûd anlayışının Şeyh-i Kebir’i Sadreddin Konevi

Vahdet-i Vücûd anlayışının Şeyh-i Kebir'i Sadreddin Konevi

Sürgüne gönderilen kedinin hikayesi

Sürgüne gönderilen kedinin hikayesi

Modern çağın hastalığı: Bencillik

Modern çağın hastalığı: Bencillik

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail’in yenilgisidir

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail’in yenilgisidir

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir

467 günlük süreçte Gazze’deki insan hakkı ihlalleri

467 günlük süreçte Gazze'deki insan hakkı ihlalleri

7 Ekim’den beri Gazze’de yıkılan ibadethaneler

7 Ekim'den beri Gazze'de yıkılan ibadethaneler

Gazze’nin hayata açılan kapıları

Gazze'nin hayata açılan kapıları

Gazze ateşkesi bizim için ne anlama geliyor?

Gazze ateşkesi bizim için ne anlama geliyor?

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

>