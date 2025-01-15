Milli uydu Fergani FGN-100-d1 yörüngesine başarıyla yerleşti

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, dün akşam Türkiye saati ile 22.09'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Böylece Fergani Uzay tarafından yürütülen Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ilk adımı başarıyla atıldı.

Türkiye'nin özel bir firma tarafından üretilen en büyük uydusu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d1, Rideshare Programı kapsamında Transporter-12 göreviyle uzaya taşındı.

Milli uydu sistemi fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra Türkiye saati ile 23.11'de fırlatma aracından ayrılarak yörüngesine başarıyla yerleşti. FGN-100-d1 uydusu, yörüngeye oturmasının ardından telemetri verileri ileterek başarılı şekilde göreve başladı.

FGN-100-d1 uydusunun fırlatma ve yörüngeye yerleşme yolculuğu Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından, Özdemir Bayraktar Mili Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, 2022'de faaliyete geçirdikleri Fergani Uzay girişiminin bugün 106 kişilik kocaman bir aile olarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk. Bu uydularımız alçak yörünge konstelasyonu olarak adlandırılan takım uyduları görevini üstlenerek, hem konumlandırma hem de haberleşme alanında hizmet verecekler. Bu projeyi tümüyle öz kaynaklarımızla yürüttük. " ifadelerini kullandı.

- "Uluğ Bey küresel konumlama sistemimizi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız"

Uydularının şu an 500 kilometredeki yörüngesine vardığını ve ilk manevralarını gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız. Takım uydularımızın konstelasyonunu tamamlarken, diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1,5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum."

- Günde 15 kez dünya turu atacak

Fergani mühendislerinin uzmanlığıyla tamamen milli imkanlarla geliştirilen FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) yaklaşık 510 kilometre irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörüngede (SSO) görev yapacak. Milli uydu yörüngede 7,6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Üç yedekli uçuş bilgisayarına sahip olan FGN-100-d1 uydusunun, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişim kabiliyetlerini başarıyla test etmesi amaçlanıyor.

Fergani Uzay mühendislik ekibi, geliştirme sürecinde görev kritik aviyonik ekipmanlarının, yerli yazılım entegrasyonunun, yeşil itki teknolojisine sahip motorun, yapısal tasarım çalışmalarının testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Türkiye'nin uzay ekosistemi ve uzay teknolojilerinde güçlü bir şekilde ileri taşınması hedefleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.