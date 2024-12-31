TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamındaki Turizm Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, Türkiye ve KKTC başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileriyle mezunlarını yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor.

Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC'nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını da amaçlıyor.

Türkiye ve KKTC'nin kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen yarışma, teknoloji odaklı yaratıcı projelerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültür ve turizm sektörüne değer katmayı amaçlayan projeleri destekliyor.

İki ana kategoride düzenlenecek yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere birincilik ödülü olarak 70 bin lira, ikincilik ödülü 60 bin lira, üçüncülük ödülü 50 bin lira verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin lira, ikinciler 70 bin lira, üçüncüler 60 bin lira ödül kazanacak.

Kültür ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen gençleri bir araya getiren yarışmanın başvuru süresi 15 Ocak'ta sona erecek.

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