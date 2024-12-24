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Rusya'da 50 bin yıllık mamut fosili bulundu

Yayınlanma Tarihi: Aralık 24, 2024 13:17

Rusya Federasyonu'nda bölge sakinlerinin bulduğu yavru mamut fosilinin, yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan bir türe ait olduğu ve oldukça iyi korunduğu belirtildi.

Rusya’da 50 bin yıllık mamut fosili bulundu

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesi sakinleri, yaklaşık 180 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyunda yavru mamut fosili keşfetti.

Haziranda buzların erimesiyle ortaya çıkan fosili inceleyen bilim insanları, bunun yaklaşık 50 bin yıl önce yaşayan yavru bir mamuta ait olduğunu belirledi.

Yavru mamutun öldüğünde yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilirken, fosilin keşfedildiği nehir havzasından dolayı "Yana" ismi verildi.

Rus bilim insanları, mamut fosilinin şu ana kadar keşfedilen en iyi korunmuş örnekler arasında yer aldığını belirtiyor.

Dünyada yalnızca 6 iyi korunmuş mamut fosili bulunduğu biliniyor.

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Rusya Rusya Federasyonu Yakutistan Yana

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