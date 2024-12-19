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ABD'nin New York eyaletinde mastodon fosili bulundu

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:05

ABD'nin New York eyaletinde yaklaşık 10 bin yıl önce nesli tükenmiş, fil benzeri bir memeli olan mastodon türüne ait kemik kalıntıları keşfedildi.

ABD’nin New York eyaletinde mastodon fosili bulundu

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, New York'un Orange County kasabasındaki bir evin arka bahçesinden çıkarılan bütün haldeki çene, ayak parmağı ve kaburga kemiklerinin, türün yetişkin bir mensubuna ait olduğu düşünülüyor.

Açıklamada, mastodon fosilinin, son 11 yılda eyalette keşfedilen ilk örnek ve eyalet genelinde bulunan 150 fosilden biri olduğu belirtildi.

New York Eyalet Müzesi araştırmacılarınca kalıntılar üzerinde yapılacak radyokarbon tarihleme gibi işlemler sonucu, memelinin, ne kadar süre önce bölgede dolaştığı ve nasıl beslendiği tespit edilecek. Bu yolla, türün yaşam koşullarına ilişkin detayların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Mammutidae familyasından olan mastodonlar, günümüz filleri ile soyu tükenmiş mamutların akrabasıdır. Mamutlara göre de daha kısa ve tıknaz olan bu canlılar, modern fillere kıyasla da daha düz kafatası ve küçük kulaklara sahipti.

Yaklaşık 10 bin yıl önce nesli tükenmiş, fil benzeri mastodon, genellikle 2,6 milyon yıl önce başlayıp yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren Pleistosen (Son Buzul Çağı) döneminde Amerika kıtasının kuzeydoğusunda yaşamaktaydı.

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ABD Orange County Amerika New York Mammutidae New York Eyalet Müzesi Pleistosen ( mamut

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