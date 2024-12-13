Çin deney uydularını fırlattı
Yayınlanma Tarihi: Aralık 13, 2024 15:18
Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya gönderdi.
Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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