Kaspersky, 2025 yılı için siber güvenlik tahminlerini paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin güvenlik bülteninde yer verilen raporda, yapay zeka ve gizliliğin 2025'te tüketici siber güvenlik ortamını şekillendireceği öngörülüyor.

Kaspersky'e göre yapay zekanın 2025'te günlük hayata tamamen entegre olacağı ve yeni bir teknolojiden ziyade standart bir yardımcı haline geleceği tahmin ediliyor.

Önde gelen işletim sistemlerinin yapay zekayla geliştirilmiş özellikler sunmasıyla birlikte insanlar iletişim, iş akışları ve yaratıcı görevler için giderek daha fazla yapay zekaya güvenecek. Ancak bu normalleşme, özellikle güvenilir tespit araçlarının yokluğunda kişiselleştirilmiş derin sahteciliklerin giderek daha sofistike hale gelmesi gibi zorlukları da beraberinde getiriyor.

Gizliliğe verilen önemin artmasının, kişisel veriler üzerinde kullanıcı kontrolünü güçlendiren yeni düzenlemelere yol açması bekleniyor. 2025'e kadar bireyler verilerinden para kazanma, platformlar arasında kolayca aktarma ve basitleştirilmiş onay süreçlerinden yararlanma hakkına sahip olabilirler.

AB'deki GDPR ve Kaliforniya'daki CPRA gibi küresel çerçeveler dünya genelindeki reformlara ilham vermeye devam ederken, merkezi olmayan depolama teknolojileri kullanıcıların bilgileri üzerindeki özerkliğini daha da güçlendirebilir.

Siber suçluların 2025'te öne çıkan oyun, konsol ve film tanıtımlarını hedef alması bekleniyor. Gelecek yıl için en çok beklenen oyunların sahte ön siparişlerinin, sahte "kök kullanıcı takımları" (rootkitler) ve kötü amaçlı indirmeler, içeren dolandırıcılıkları çekmesi muhtemel olduğu düşünülüyor.

Benzer şekilde gişe rekortmeni filmlerin hevesli hayran kitlelerine yönelik kimlik avı kampanyalarını ve sahte ürün dolandırıcılığını tetikleyebileceği tahmin ediliyor.

Artan siyasi kutuplaşmanın 2025'te siber zorbalığı daha da kötüleştirmesi bekleniyor. Bölücü içeriği güçlendiren sosyal medya algoritmaları, yapay zeka araçlarının derin sahtecilik ve üzerinde oynanmış gönderiler yaratmaya yönelik yaygın kullanılabilirliğiyle birleştiğinde, çevrim içi tacizi yoğunlaştırabilir.

Küresel platformlar bireylerin siyasi inançları temelinde hedef alınmasını kolaylaştırdıkça, sınır ötesi siber zorbalığın da artması muhtemel görünüyor. Küresel ekonomi abonelik tabanlı modellere doğru kaydıkça, sahte abonelik promosyonlarıyla ilgili dolandırıcılıklarda bir artış bekleniyor.

Siber suçluların, meşru platformları taklit eden sahte hizmetler oluşturarak kullanıcıları kişisel ve finansal bilgilerini vermeleri için kandırması, bunun sonucunda da kimlik hırsızlığı ve mali kayıplara yol açması büyük olasılık.

Ayrıca, abonelik hizmetlerine indirimli veya ücretsiz erişim sağlayan resmi olmayan kaynakların büyümesinin, kullanıcıları kimlik avı saldırılarına, kötü amaçlı yazılımlara ve veri ihlallerine maruz bırakarak önemli bir tehdit vektörü haline gelmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, 2025'te tüketiciler üzerindeki en önemli etkinin inovasyon ve düzenlemelerin kesişiminden kaynaklanması beklendiğini belirterek, "Yapay zeka, gizliliğin korunması ve veri sahipliği çerçevelerindeki gelişmeler, insanların teknolojiyle etkileşim kurma ve dijital yaşamlarını yönetme biçimlerini yeniden şekillendirecek." değerlendirmesini yaptı.

Bu gelişmelerin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Larkina, aynı zamanda tüketici çıkarlarına hizmet etmelerini sağlamak için dikkatli bir gözetim gerektirdiğinin altını çizdi.

- "Sosyal ağlarınızı gelişmiş gizlilik için yapılandırın"

Kaspersky uzmanları, söz konusu tehditlere karşı şu önerilerde bulunuyor:

"İnternet takibinden kaçınmaya yardımcı olması için Kaspersky Premium'da yer alan güvenli tarama özelliğini etkinleştirin. Fark yaratmak için sosyal ağlarınızı gelişmiş gizlilik için yapılandırın. Gizlilik Denetleyicisi (Privacy Checker) gibi hizmetler kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmalarına ve kişisel hesaplarının korunmasını güçlendirmelerine yardımcı olur. Güvenli ve özel bağlantıları tercih edin. Hassas faaliyetler için halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının. İnternet bağlantınızı şifrelemek ve çevrimiçi etkinliklerinizi izlenmekten korumak için güvenilir bir VPN kullanmayı düşünün.

Uygulamaları yalnızca Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi uygulama mağazalarından yükleyin. Kötü amaçlı uygulamaları ve reklam yazılımlarını cihazınıza zarar vermeden önce tespit etmenize yardımcı olacak güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Seri numaralarını, IP adreslerini ve akıllı cihazlarınızla ilgili diğer hassas bilgileri sosyal ağlarda paylaşmayın. Güvenilir olmayan parolalar kullanmaktan kaçının. Daha fazla kolaylık ve güvenlik için Kaspersky Password Manager gibi özel bir uygulama kullanmayı değerlendirin."

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