Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde eriyen buzullar birçok sorunu beraberinde getiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Mikrobiyal Ekoloji Grup Başkanı Prof. Dr. Orhan İnce, Kuzey Kutbu'na yakın Sibirya ve Arktik gibi bölgelerde donmuş toprakların erimesinin, orman yangınları ve enerji güvenliği başta olmak üzere birçok soruna yol açtığını belirtti.