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BİLİM-TEKNOLOJİ

Solar Orbiter'in yakaladığı görüntüler, Güneş'in fotosferine ilişkin detayları gözler önüne serdi

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) gözlem uydusu Solar Orbiter'in çektiği Güneş'in görünür yüzeyinin şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yardımıyla, yıldızın manyetik alanının ve yüzey hareketlerinin ayrıntılı haritası çıkarıldı.

Solar Orbiter’in yakaladığı görüntüler, Güneş’in fotosferine ilişkin detayları gözler önüne serdi
Yayınlanma Tarihi: 22.11.2024 10:57:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:51

ESA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Solar Orbiter'ın görüntüleyici araçlarından 2'sini kullanarak 74 milyon kilometre mesafeden yakaladığı Güneş'in fotosferinin 4 farklı görüntüsüne yer verildi.

Açıklamada, 22 Mart 2023'te çekilen görüntülerde, Güneş'in en üst katmanında bulunan plazma (iyonize gaz) akışı ve yüzeyindeki güneş lekeleri ile patlamaların gözlemlenebildiği aktarıldı.

Görüntülerin, Güneş'in fotosferinin bugüne kadar yakalanan en yüksek çözünürlüklü tam görünümlerini sağladığı aktarılan açıklamada, bunlar yardımıyla Güneş'in karmaşık manyetik alanı ile yüzey hareketlerini ayrıntılı şekilde gösteren haritaların çıkarıldığı kaydedildi.

Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, yıldızın manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılması için heliofizikçilere yardımcı olacağı ifade edildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) destek verilen ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Sensörler ve kameralarla donatılmış uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak yıldızın manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi amaçlanıyor.

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Etiketler Güneş ESA Solar Orbit NASA Cape Canaveral Uzay Üssü Solar Orbiter Avrupa Uzay Ajansı ABD ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesin

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