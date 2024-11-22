HÜRJET’in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün : "HÜRJET’in ikinci prototipi, milli mühendisliğimizin gurur kaynağı olarak yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. HÜRJET, havacılıkta kendi mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtlıyor."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, yeni boyasıyla uçuş gerçekleştirdi.

HÜRJET'in ikinci prototipinin boyama aşamaları ve yeni boyasıyla gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüler TUSAŞ'ın X hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, HÜRJET'in ikinci prototipinin milli mühendisliğimizin gurur kaynağı olarak yeni boyasıyla gökyüzüne havalandığını ifade etti.

HÜRJET'in havacılıkta kendi mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Görgün, "Türk savunma sanayisinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz. Başta TUSAŞ ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

- HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu geçen hafta başarıyla tamamlamıştı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da HÜRJET'in ikinci prototipinin yeni boyasına kavuştuğunu aktararak, "Geldiği noktada göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET, ülkemizin havacılık alanına damga vuracaktır. Gayretimiz ve çabamız, altın çağını yaşayan Türk havacılığını geleceğe taşımaya devam edecek. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni boyasıyla uçan HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu geçen hafta başarıyla tamamlamıştı.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.