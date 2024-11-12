Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Uranüs'te okyanusların keşfedildi

Bilim insanları, Uranüs ve uydularında yaşamı destekleyebilecek okyanusların olabileceğini bildirdi.

Uranüs’te okyanusların keşfedildi
Yayınlanma Tarihi: 12.11.2024 15:42:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:40

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, Nasa'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından 1986'da toplanan verileri yeniden inceledi.

Yeni değerlendirmede, Voyager'ın veri topladığı sırada güçlü güneş fırtınası olması nedeniyle manyetik alanın geçici olarak bozulmuş olabileceği, bunun da Uranüs sisteminin gerçekte nasıl bir yer olduğu konusunda yanıltıcı tespitler yapılmasına yol açtığı üzerinde duruldu.

Bir gezegenin manyetik alanı, gezegenden ve uydularından çıkan ve okyanuslarla jeolojik faaliyetlere işaret eden gazları ve diğer maddeleri hapsederken Voyager 2 verilerinde manyetik alan görülmemiş ve bu da Uranüs'te yaşam olmadığı görüşlerine yol açmıştı.

Bu kapsamda yeni analizde, Uranüs sisteminde okyanusların kanıtını sağlayan gazlar tespit edilirken bilim insanları bunun gezegende yaşam ihtimaline işaret ettiğini ileri sürdü.

University College London'dan Dr. William Dunn, yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar Uranüs sisteminin daha önce düşünülenden çok daha heyecan verici olabileceğini gösteriyor. Orada yaşam için gerekli koşullara sahip olabilecek uydular olabilir, yüzeyin altında balıklarla dolu okyanuslar olabilir." ifadelerini kullandı.

Voyager 2'nin Uranüs ve uydularının yanından en son geçmesinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçerken Nasa, 10 yıl içinde daha yakından bakmak üzere Uranüs'e yeni bir keşif misyonu başlatmayı planlıyor.

Uranüs, ortalama eksi 224 santigrat derece sıcaklıkla Güneş sistemindeki en soğuk gezegen olarak biliniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler VO Uranüs NASA William Dunn Voyager 2 University College London Güneş sisteminde

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN