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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin'in yeni roketi

Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 15 uydu fırlattı.

Çin’in yeni roketi
Yayınlanma Tarihi: 12.11.2024 15:42:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:41

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 15 uydu gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Cilin-1","Yünyao-1" ve "Şiguang-1" sınıfı uyduların ve Umman için uzaya gönderilen bir uzaktan algılama uydusunun da olduğu uydular, "Licien-1 Y5" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

15 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 5'inci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsünce kurulan CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

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Etiketler Çin Bilimler Akademisinin CAS Space Umman Licien Çin Licien 1 Alçak Yer Yörüngesi Cil Güneş Eş Zamanlı Yörünge

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