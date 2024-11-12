Çin’in yeni roketi

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 15 uydu gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Cilin-1","Yünyao-1" ve "Şiguang-1" sınıfı uyduların ve Umman için uzaya gönderilen bir uzaktan algılama uydusunun da olduğu uydular, "Licien-1 Y5" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

15 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 5'inci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsünce kurulan CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

