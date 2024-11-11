Türk savunma sanayinin yeni aracı

Tam otonom olarak insansız silah kulesiyle de görev yapabilecek araç, üstün arazi hareket kabiliyetine güçlü bir ateş destek kapasitesi ekleyerek muharebe sahasında etkili performans sunacak.

Türk savunma sanayisi, modern muharebe alanlarına yönelik yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Savunma sanayisinde farklı alanlarda geliştirilen yeteneklerin bir araya getirilmesiyle yeni uygulama örneklerine imza atılıyor.

Bunun son örneğini Ad Astra Technology Group (AATG) bünyesindeki TS TECH ile Samsun Yurt Savunma Grup altında faaliyet gösteren CANiK hayata geçirdi.

TS TECH tarafından çok hafif taktik tekerlekli araç sınıfında geliştirilen KARAHAN TS-2'ye Türkiye'nin kalifiye edilmiş ilk yerli ağır makineli tüfeği CANiK M2 QCB entegre edildi. Entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından test sahasında çıkan araç, ilk silah entegrasyonu sonrasında başarılı bir performans sergiledi.

Füze sistemleri entegrasyonuna olanak tanıyan KARAHAN TS-2, 12,7x99 milimetre (.50 kalibre) CANiK M2 QCB ile üstün arazi hareket kabiliyetine güçlü bir ateş destek kapasitesi ekleyerek muharebe sahasında dikkat çekici bir performans sunacak.

- Piyadenin en önemli yardımcılarından

CANiK M2 QCB (Hızlı Değiştirilebilir Namlu) modeli, dünyada en çok muharebe tecrübesine sahip ağır makineli tüfeklerden biri olan .50 kalibre M2 makineli tüfek platformu temel alınarak geliştirildi. CANiK, M2 platformunu en ileri teknoloji ile yeniden tasarlayıp iyileştirerek, zorlu koşullarda dahi dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan üstün bir silah sistemi ortaya çıkardı. CANiK M2 QCB, zırhlı ve zırhsız kara araçları, deniz platformları ve tripod ayaklık üzerinde piyade tarafından muharebe sahasında karşılaşılabilecek her türlü hedefe karşı başarıyla ve yaygın olarak kullanılıyor.

CANiK, hafif silah, havacılık, roket ve füze tasarımı ile üretimi konusundaki bilgi birikimini kullanarak M2'nin ateşleme mekanizmasının ömrünü 2 katına çıkarmayı başardı. En uzun ömürlü ve en iyi dağılıma sahip namluyu geliştiren CANiK, M2 QCB'nin performansını çevresel koşullara dayanıklılık sağlayarak daha da ileriye taşıdı. Silah, çeşitli optik ve aydınlatma ekipmanlarının monte edilebilmesine olanak tanıyan bir açık sistem mimarisine sahip bulunuyor. Bu esneklik, sahada farklı görev ihtiyaçlarına hızlı adaptasyon sağlamasına imkan veriyor.

Karahan TS-2 ise TS TECH tarafından modern savaş alanlarının karmaşık gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi. Kompakt yapısı ve düşük ağırlığıyla dikkat çeken taktik araç, güvenlik güçlerine geniş bir operasyonel hareket kabiliyeti sağlıyor.

Karahan TS-2, sahip olduğu çevik yapı sayesinde zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyetini korurken, şehir içi ve dar alan operasyonlarında güvenlik güçlerine çok yönlü destek sağlıyor. Araç, hem geniş açık alanlarda hem de meskun mahal operasyonlarında yüksek performans gösteriyor. Özellikle dar alanlarda ve şehir içi operasyonlarda manevra kabiliyetini koruyan Karahan TS-2, güvenlik güçlerinin muharebe etkinliğini artırıyor.

- Hedef, insansız silah kuleli tam otonom araç

TS TECH Kurucusu Uğur Coşkun, AA muhabirine, Karahan TS-2'nin harekat etkinliği yüksek, maliyet etkin bir görev platformu olarak tasarlandığını belirterek, "Karahan TS-2, 1,4-1,8 ton ağırlığı ile C-130 uçaklarından paraşütle operasyon bölgesine kolaylıkla indirilebiliyor. Bu hafif ve kompakt tasarım, üstün taktik hareket kabiliyetinin yanında sunduğu stratejik hareket kabiliyetiyle aracı yalnızca geniş operasyon alanları için değil, özel kuvvetler ve hızlı hareket gerektiren taktik birlikler için de stratejik görevlerde ideal bir destek platformu haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Personel tarafından kullanılan CANiK M2 QCB makineli tüfek ile donatılan Karahan TS-2'nin, sahada başarıyla performans sergilediğini dile getiren Coşkun, bu sürecin aracın tam otonom versiyonu ve insansız kule sistemleri ile entegrasyonu için de önemli bir referans niteliği taşıdığını vurguladı. Coşkun, "Saha çalışmaları sayesinde, CANiK M2 QCB'nin ağır kalibredeki ateş gücünü çevik bir platform üzerinde kullanmanın operasyonel etkilerini gözlemliyoruz. Bu çalışmalarla ilerleyen dönemde insansız kule sistemlerini Karahan TS-2'ye entegre etmeyi ve aracı tam anlamıyla otonom hale getirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle yüksek riskli görevler için hareket kabiliyeti yüksek, silahlı insansız kara aracı olarak güvenlik güçlerine hizmet verebilecek bir seçenek oluşturacağız." dedi.

- Çok yönlü görev konsepti

ABD Savunma Bakanlığına bağlı olarak ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmek için çalışan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansının (The Defense Advanced Research Projects Agency-DARPA) gündeminde de "arazi gibi karmaşık ortamlarda dayanıklılık ile robotik özerkliğe" yönelik faaliyetler yürütülüyor.

KARAHAN TS-2, sahip olduğu 12,7x99 milimetre (.50 kalibre) ateş gücü sayesinde savaş alanında çok yönlü görev konseptlerine imkan veriyor.

Araç, güçlü ateş gücü sayesinde alan güvenliği sağlayarak düşman unsurlarını uzak tutacak. Bu sayede güvenlik güçlerinin daha güvenli mesafeden müdahale etmesine olanak tanıyacak. KARAHAN TS-2'nin yüksek kalibre ateş gücü, yoğun çatışma alanlarında güvenlik güçlerine avantaj sunacak.

İlerleyen süreçte insansız kule sistemi entegre edildiğinde, araç düşman hattında baskı ateşi sağlama kabiliyeti ile insansız operasyonlarda kritik rol oynayacak. Bu sayede, mürettebatın güvenliğini tehlikeye atmadan etkin bir çatışma gücü oluşturulacak ve görev başarı oranını artıracak.

KARAHAN TS-2'nin sahip olduğu taktik hareket kabiliyetinin yanında otonom ve çok yönlü kontrol özellikleri, geniş bir sahada keşif ve istihbarat toplama konusunda güvenlik güçlerine destek sunacak. KARAHAN TS-2, düşman hareketlerini anlık olarak analiz ederek güvenlik güçlerine bilgi akışı sağlayacak.

KARAHAN TS-2, meskun mahal muharebelerinde ve dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunarak şehir içi operasyonlarda güvenlik güçlerine katkı verecek. 12,7 kalibre makineli tüfeğin sağladığı güçlü ateş desteği sayesinde araç, meskun mahal çatışmalarında düşman unsurlarını baskı altında tutacak.

- Boran VI Keskin Nişancı Atış Yarışması'nda gücünü gösterecek

SAHA EXPO fuarında ilk kez sergilenen KARAHAN TS-2, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından düzenlenecek, yarın başlayıp 17 Kasım'a kadar sürecek Boran VI Keskin Nişancı Atış Yarışması'nda sahaya çıkacak.

CANiK M2 QCB'nin sunduğu yüksek ateş gücüyle yurt içinden ve dışından katılımcılara özel bir gösteri sunacak olan KARAHAN TS-2, modern savaş alanında çok yönlü kullanım özelliklerine sahip bir taktik araç olarak gücünü gözler önüne serecek.