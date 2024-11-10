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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin'den özel amaçlı PIESAT-2 uyduları

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan özel bir radara sahip PIESAT-2 uydularını uzaya gönderdi.

Çin’den özel amaçlı PIESAT-2 uyduları
Yayınlanma Tarihi: 10.11.2024 12:34:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:28

Xinhua'nın haberine göre, 4 adet uydu, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 544'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılmış uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kullanılıyor.

InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.

Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.

Çin, bu uyduların ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusunu Mart 2023'te uzaya yollamıştı.

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Etiketler Çin Ciuçüen Uydu Merkezi Long March 2C Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı PESAT 1 Long March

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