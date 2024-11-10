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BİLİM-TEKNOLOJİ

Böbrek ve sinir hücrelerine dair yeni bir öğreti

Böbrek ve sinir hücrelerine dair yeni bir öğreti
Yayınlanma Tarihi: 10.11.2024 12:34:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:30

ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları, aynı insan beyni gibi böbrek ve sinir doku hücrelerinin de anıları depolayabildiğini tespit etti.

ABD'deki New York Üniversitesinden uzmanların yaptığı araştırmada anıların yalnızca beyinde değil vücudun farklı bölgelerinde de saklandığı belirlendi.

Araştırmada bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan "nörotransmitter" adı verilen kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi.

Bilim insanları, bu hücreleri belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakarak "anı depolayan genin" ne zaman aktif hale geleceğini takip etti.

Bunu belirlemek için ise uzmanlar, örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı.

Buna göre, belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek "anı depolayan geni" aktifleştirdi.

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, yaptığı açıklamada, "öğrenme ve anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini ancak bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini" ifade etti.

Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler Nature Communications Nikolay Kukushkin ABD New York Üniversitesinde

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