TÜBİTAK, ara tatilde öğrencileri bilimin büyülü dünyasıyla buluşturacak

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 35 bilim merkezi, kapılarını birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklerle çocuklar ve gençlere açacak.

Bilim dünyasına adım atmak, yeni keşifler yapmak ve deney yoluyla öğrenmek isteyenlere yönelik olan atölye çalışmaları ve etkinlikler, her yaş grubuna hitap ederek eğlenceli ve öğretici bir tatil fırsatı sunuyor.

- Çocukları bilimin büyülü dünyasıyla tanışacaklar

Ara tatilde çocukları bilimin büyülü dünyasıyla tanıştırmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerindeki bilim merkezlerinde çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Konya Bilim Merkezi'nde Dijital Yaşam Haftası kapsamında katılımcılar, bilgisayarsız kodlama, algoritma geliştirme, geçmişin ikonik oyunları ve yapay zeka gibi dijital becerilerle tanışma fırsatı bulacak. Ayrıca, el becerilerini ve sanatsal düşünme yetilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları da sunulacak.

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ise atölye ve sergi alanı etkinlikleriyle bilim meraklılarını ağırlayacak.

Atölyelerde altı farklı bilimsel tema işlenecek. Temel bilimler, uzay ve havacılık, çevre ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, yapay zeka ve dijital yaşam alanlarında tematik eğitim programlarının organize edileceği sergi alanı etkinlikleri her gün 08.30-17.30 saatlerinde velilerin ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek.

- Dede-torun etkinlikleri olacak

Aksaray Bilim Merkezi'nde Uzay ve Havacılık ile Otomotiv sergileri her gün 09.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Atölye etkinlikleri her gün 13.00'te, bilim gösterileri 14.30'da yapılacak, 16 Kasım'da gerçekleştirilecek özel bir Gökyüzü Gözlem Etkinliği de bilim tutkunlarını araya getirecek.

Bilim Sincan (Ankara) tarafından düzenlenecek "Dede-Torun Bilim Etkinliği" ile yaşlıların bilime olan ilgilerinin artırılması ve bu kişilerin torunlarıyla bilimsel etkinliklere katılarak anı biriktirmeleri amaçlanıyor. Etkinlik, dede ve torunların bilimi birlikte keşfetmelerine de olanak tanıyacak.

- Kendi robotlarını tasarlayacaklar

Bilim Erzurum da ara tatil döneminde çocuklara özel atölye programları düzenleyecek.

Çeşitli yaş gruplarına hitap eden atölyeler arasında "Bilgisayara Giriş" (9-11 yaş) teknolojiyi keşfetmek isteyen çocuklara temel bilgisayar becerileri kazandıracak, "Robotumu Kodluyorum" (12-14 yaş) atölyesi ile çocuklar kendi robotlarını tasarlayıp kodlama yapabilecekler. 6-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Karma Paket Program" ise girişimcilikten matematiğe, doğa bilimlerinden astronomiye kadar farklı alanlarda kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacak.

Bilim Şahinbey'de (Gaziantep) düzenlenecek "Çocuk Şenliği" kapsamında, bilim atölyeleri, eğlenceli bilim şovları ve şenlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle, çocuklar bilimi eğlenceli bir yolla keşfedecekler.

Bilim Yunusemre (Manisa), ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik çeşitli atölyeler organize edecek. Atölye konuları arasında girişim, matematik, doğa bilimleri ve tasarım atölyeleri bulunuyor. 6-8. sınıflar ve 3-5. sınıflar için ayrı zaman dilimlerinde yapılacak "Tarım Teknolojileri Atölyesi" de program kapsamında yer alacak.

Bilim Samsun'da gerçekleştirilecek Teknoloji ve Girişimcilik Atölyesi, 4 günlük paket program olarak sunulacak. Bu etkinlikte katılımcılar girişimcilik ve teknoloji alanında eğitici bir deneyim yaşayacaklar.

Bilim Uşak'ta atölye etkinliklerinin yanı sıra 14 Kasım Çarşamba günü tiyatro ve müzikal gösterileri düzenlenecek.

- Ara tatil verimli şekilde geçecek

Ara tatilde çocuklar, Türkiye genelindeki bilim merkezlerinde bilim gösterileri, robotik atölyeler, dijital beceri kazanımı, doğa bilimleri ve girişimcilik gibi çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacaklar.

Aileleriyle bilim merkezlerini ziyaret edecek çocuklar, her gün farklı bir deneyim ve keşif dolu etkinliklerle tatillerini verimli şekilde değerlendirecekler.

En yakın bilim merkezini ziyaret ederek bilimin heyecan dolu dünyasına adım atmak isteyen herkes, merkezlerdeki etkinlik programlarını öğrenmek için ilgili bilim merkezlerinin internet siteleri veya sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alabilecek.

Bilim merkezleri hakkında detaylı bilgiye "https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/Icerik/bilim-merkezleri-iletisim-bilgileri-256" adresinden ulaşılabiliyor.