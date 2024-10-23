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BİLİM-TEKNOLOJİ

Siber virüs ortaya çıktı

Kaspersky, Meksika'ya odaklanan ve yaklaşık 30 bankayı hedef alan siber saldırıda "Granderio virüsü"nün yeni bir varyantını keşfetti.

Siber virüs ortaya çıktı
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 12:13:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:10

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), Meksika'ya odaklanan ve yaklaşık 30 bankayı hedef alan siber saldırıda, virüsün yeni bir hafif sürümünü buldu.

Küresel olarak en aktif tehditlerden biri olmaya devam eden ve 1700'den fazla bankayı ve 276 kripto para cüzdanını hedef alan Grandoreiro varyantları, bu yılki bankacılık trojan saldırılarının yaklaşık yüzde beşini oluşturdu.

Öncül Grandoreiro'nun 2024'teki yeni örneklerini analiz eden ve yeni taktikler gözlemleyen Kaspersky, bulguların detaylarını Güvenlik Analistleri Zirvesi (SAS) 2024'te paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Latin Amerika (GReAT) Başkanı Fabio Assolini, yaşanan gelişmelerin, tehdidin evrim geçiren doğasının altını çizdiğine dikkati çekti.

Assolini, "Parçalanmış ve daha hafif sürümler, Meksika'nın ötesine ve Latin Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere yayılabilecek bir eğilimi temsil edebilir. Ancak, yalnızca bazı güvenilir iştiraklerin bu tür hafif sürümleri geliştirmek için kötü amaçlı yazılım kaynak koduna erişimi olduğuna inanıyoruz. Grandoreiro, alışık olduğumuz geleneksel 'Hizmet Olarak Kötü Amaçlı Yazılım' modelinden farklı bir şekilde çalışıyor. Yeraltı forumlarında Grandoreiro paketini satan duyurular bulamazsınız. Bunun yerine, erişimi sınırlı görünüyor." açıklamasında bulundu.

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Etiketler Grandoreiro Kaspersky Kaspersky Latin Amerika (RAT Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Fabio Assolini Latin Amerika Meksika Güvenlik Analistleri Zirvesi

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