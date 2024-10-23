Boeing uydusu parçalandı

"IS-33e" olarak da bilinen "Intelsat 33e" iletişim uydusunun operatörü Intelsat, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce "IS-33e" uydusunun arızalandığını ve hizmetinde aksamalar meydana geldiğini duyuran Intelsat, bu duyurudan iki gün sonra uydunun yörüngede parçalandığını ve tamamen kaybolduğunu bildirdi.

Uydunun parçalanma nedenine ilişkin kapsamlı analiz yürüttüklerini duyuran Intelsat, gözlem ve verilerin incelenmesi için uydunun üretici firması

Boeing ve hükümet kurumlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

Boeing ise olay hakkında açıklama yapmadı. Boeing'in ürettiği "IS-33e" iletişim uydusu, Ağustos 2016'da yörüngeye fırlatılmış ve Ocak 2017'de hizmet vermeye başlamıştı.

Intelsat, 19 Ekim'deki açıklamasında "iS-33e"nin arızalandığını ve Avrupa, Afrika ile Asya-Pasifik bölgelerindeki birçok müşterisinin bu hizmet kesintisinden etkilendiğini duyurmuştu.

- Boeing sorunlarla gündemde

Uydunun üreticisi Amerikan şirketi Boeing, uzun süredir birçok sorunla karşılaşıyor. Şirket, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı.

Boeing ayrıca bir süredir çalışanlarının greviyle de gündemdeydi. Şirket, çalışanları ile zam konusunda anlaşmaya varamamış, zam teklifini kabul etmeyen 33 bin civarında çalışan 13 Eylül'de greve gitmişti. Boeing, eylül ayında işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, 12 Ekim'de çalışanlara gönderdiği mesajda, şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını bildirmişti.