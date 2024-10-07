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BİLİM-TEKNOLOJİ

TEKNOFEST Adana'dan büyük rakam

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST Adana’dan büyük rakam
Yayınlanma Tarihi: 7.10.2024 11:51:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:50

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival tamamlandı.

İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği festival, 5 günde 1 milyon 100 bin kişi tarafından gezildi.

Ziyaretçiler arasında, çocukların festival coşkusunu yaşaması için başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesine katılan 40 bin öğrenci de yer aldı.

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Etiketler Adana Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Anadolu Ajansı Bir Çocuk Gelsin SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığının Adana Havalimanı insansız hava

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