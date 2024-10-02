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BİLİM-TEKNOLOJİ

NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon

Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit edildi.

NASA, Plüton’un en büyük uydusu Charon
Yayınlanma Tarihi: 2.10.2024 08:58:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:58

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri olduğunu ortaya çıkardı.

JWST aracılığıyla Plüton'un en büyük uydusu Charon'u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce bu gökcisminde rastlanılmamış olan karbondioksit bileşiği saptadı.

Araştırmacılar ayrıca, yüzeyi su buzu ile kaplı uyduda hidrojen peroksit bileşiği izine de rastladı.

Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

NASA'nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015'te Charon'un yüzeyinin su buzu ile kaplı olduğu keşfedilmişti.

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Etiketler NASA Hidrojen Peroksit Charon Plüton Nature Communications James Webb Uzay Teleskobu New Horizons ABD Havacılık ve Uzay Ajansı

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