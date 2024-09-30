ASELSAN, Adana TEKNOFEST’te milli teknolojileri sergileyecek

ASELSAN, dışa bağımlılığı azaltan, iletişim güvenliğini üst düzeyde tutan oyun değiştirici etkiye sahip milli haberleşme teknolojileriyle TEKNOFEST'te olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 2 ile 6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek.

ASELSAN, hem geliştirdiği sistemler hem de çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle TEKNOFEST'in değişmez paydaşları arasında yer alacak. Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği 110 güvenlik kamerasıyla izlenecek.

- 80'den fazla teknoloji sergilenecek

ASELSAN, TEKNOFEST'te başta güvenli iletişim imkanı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek.

Festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR-O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.

- Yeni nesil haberleşme sistemleri

ASELSAN, stant alanında güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistem çözümlerini TEKNOFEST'te sergileyecek. Festivalde cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsizi, en zor şartlarda kesintisiz iletişim imkanı sağlayan ARTcom 5433 EHKET Taktik El Telsizi, haberleşme sisteminin omurgasını oluşturan Taşınabilir Radyo Link Sistemi, IFF Dost Düşman Tanımlama Sistemi ve Uydu Haberleşme Terminali vitrine çıkacak.

TEKNOFEST'te muadillerinden üstün özelliklere sahip olan ASELFLIR-500 keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, KARAT-200 kızılötesi arama ve takip sistemi, TOYGUN-200 EO sensör sistemi, TOLUN mühimmatı, GÖZDE güdüm kiti, FULMAR 200-A SAR podu, MURAD burun radarı, ALP 300-G erken ikaz radarı, STR 700-G silah tespit radarı, ANTIDOT 2U-LB mini elektronik harp podu, IRIS-100 füze ikaz sistemi, DÜFAS çekili sonar, DERİNGÖZ otonom sualtı aracı, AVCI kaska entegre gösterge sistemi, aselPINE bilah kontrol sistemi, AMAC kokpit kontrol sistemi ve KILAVUZ-11 ataletsel ölçüm birimi gibi ürünler de yer alacak.

- ASELSAN ile geleceğe yolculuk

ASELSAN'ın Tekno Macera standı ise çocuklara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. ASELSAN'ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019 yılında hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST Adana boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Tekno Macera deneyim alanında çocuklar, keyifli bir gelecek yolculuğuna çıkacak. Geleceğe Yolculuk rotasında deniz altındaki yaşamı inceleme imkanına sahip olacak çocuklar, su üstünde inceleme yapacak kit tasarlayabilecek. Kodlama çalışması ile hayalet balığı bulmaya çalışacak olan çocuklar, 9D su altı yolculuğu ile macera dolu yolculuklarını tamamlayacak.

- Teknoloji tutkusu aşılanıyor

ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında Antalya'da düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka ve Hava Savunma Sistemleri Yarışması ile Mersin'de yapılan İnsansız Deniz Aracı ve İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasının da yürütücülüğünü üstleniyor.

ASELSAN, yarışmalarda dereceye giren takımlara çeşitli teknoloji destekleri veriyor. 'Ayakları yere basmayan festival' mottosuyla yapılan TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerin milli teknoloji geliştirme konusunda ilgisinin artırılması hedefleniyor.

- "TEKNOFEST ışığı dalga dalga yayılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, teknoloji tutkunu TEKNOFEST gençliğinin artık Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olduğunu belirtti.

Akyol, aydınlık yarınların umudu olan gençlerin TEKNOFEST ile hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ve büyüklerden bayrağı devraldığını aktararak, "TEKNOFEST'in yaktığı teknoloji ışığı dalga dalga yayılarak Milli Teknoloji Hamlesine yön verecek gençleri sarıyor. Bir marka haline gelen TEKNOFEST'ler sayesinde gençlerimiz, geleceği bugünden tasarlıyor. Onların bitmek bilmeyen enerjisi, kabına sığmayan potansiyeli, engelleri aşan azmi ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesinin yapı taşını oluşturuyor. TEKNOFEST gençliğinin gözündeki ışıltı bizim, geleceğin tam bağımsız Türkiye'sini yaratma yolundaki kararlılığımızı perçinliyor. TEKNOFEST gençliğinden aldığımız ilhamla oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor, ihracat odaklı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizi dünyada zirveye taşıyoruz"

Son günlerdeki gelişmelerin haberleşme altyapılarının güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Akyol, ASELSAN olarak 1975'te başlayan haberleşme sistemleri yolculuklarında, bugün ulaştıkları nokta ile Türkiye'yi dünyada zirveye taşıdıklarını aktardı. Akyol, şunları kaydetti:

"Haberleşme altyapılarının güvenliğini sağlamak için milli çözümler geliştiriyoruz. Mehmetçiğin olduğu her sahada akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz. Haberleşme güvenliğini üst seviyede tutan çözümlerimizle hem ülkemizin hem de güvenlik güçlerimizin iletişim altyapısını korumada adeta aşılmaz bir güvenlik duvarı örüyoruz. TEKNOFEST'te halkımızla buluşturacağımız milli haberleşme çözümlerimizle dışa bağımlılığı azaltıyor, güvenli ve kesintisiz haberleşme imkanı sağlıyoruz.

Milli çözümlerimizi sergileme fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST ruhunun, gençlerimizin ufkunu genişletmesi için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. TEKNOFEST etkisiyle gençlerimizin savunma ve teknolojiye daha çok ilgi duymaya başladığını görüyoruz. ASELSAN olarak, 'sen geleceksin diye' Adana'da olacağız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna gönül veren, ülkemizin geleceği için fikri olan, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için emek harcayan tüm teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST heyecanına ortak olmaya bekliyoruz."