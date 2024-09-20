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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin, Kuanfu serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, JILIN-1 yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 6 adet Kuanfu serisi uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, Kuanfu serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı
Yayınlanma Tarihi: 20.09.2024 09:48:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:48

Xinhua ajansının haberine göre, Kuanfu 02B 01-06 uyduları, Long March 2D roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. 6 uydu planlanan yörünge konumuna ulaşırken fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 536'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çince adı "geniş" anlamına gelen Kaunfu serisi optik uydular, geniş alan görüşü sağlayan odağı sayesinde her bir noktanın 0,5 metreye kadar yer yüzeyini kapsadığı çözünürlüğe ve tek fotoğrafta 150 kilometreye kadar kuşak açıklığına ulaşabiliyor.

Kuanfu serisi JILIN-1 uydularının ilk nesli Kaunfu 01 A,B,C uyduları 2020-2022'de ikinci neslin ilk uyduları Kuanfu 02A grubu ise 15 Ağustos'ta uzaya gönderilmişti.

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Etiketler Long March Kaunfu 01 A Kuanfu 02A Çin Tayyüen Uydu Merkezi Şanşi

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