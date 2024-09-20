Çin, Kuanfu serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre, Kuanfu 02B 01-06 uyduları, Long March 2D roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. 6 uydu planlanan yörünge konumuna ulaşırken fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 536'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çince adı "geniş" anlamına gelen Kaunfu serisi optik uydular, geniş alan görüşü sağlayan odağı sayesinde her bir noktanın 0,5 metreye kadar yer yüzeyini kapsadığı çözünürlüğe ve tek fotoğrafta 150 kilometreye kadar kuşak açıklığına ulaşabiliyor.

Kuanfu serisi JILIN-1 uydularının ilk nesli Kaunfu 01 A,B,C uyduları 2020-2022'de ikinci neslin ilk uyduları Kuanfu 02A grubu ise 15 Ağustos'ta uzaya gönderilmişti.