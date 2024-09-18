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BİLİM-TEKNOLOJİ

Neuralink'in "Blindsight" cihazı FDA'dan "çığır açan cihaz" unvanı aldı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li nöroteknoloji firması Neuralink'in görme bozukluğu olan kişilerin görmesini sağlaması hedeflenen "Blindsight" adlı cihazı, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) "çığır açan cihaz" unvanı aldı.

Neuralink’in Blindsight cihazı FDA’dan çığır açan cihaz unvanı aldı
Yayınlanma Tarihi: 18.09.2024 11:31:31 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:31

Neuralink'in sosyal medya platformu X'deki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, FDA'nın Blindsight'a "çığır açan cihaz" unvanı verdiği belirtildi.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda Blindsight ile iki gözünü kaybeden veya doğuştan görme engelli kişilerin bile görsel korteksi sağlamsa görebilmesinin sağlanabileceğine işaret etti.

Musk, "Doğru beklentiler olması için, görüş önce Atari grafikleri gibi düşük çözünürlükte olacak ancak sonunda, doğal görüşten bile daha iyi olma potansiyeli var." dedi.

Ünlü Star Trek dizisinde görme engelli olup bir cihaz aracılığıyla gören Geordi La Forge karakterini örnek veren Musk, Blindsight ile kızılötesi, ultraviyole ve hatta radar dalga boyunda görüş sağlama potansiyeli olduğunu kaydetti.

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Etiketler Elon Musk Geordi La Forge ABD Gıda ve İlaç Dairesinde ABD Star Trek atari musk

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