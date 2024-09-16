Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali, 45 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

TEKNOFEST’in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Yayınlanma Tarihi: 16.09.2024 12:20:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:20

Gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, ASELSAN'ın yürütücülüğünde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmada, başvuru yapan 1110 takımdan finalist olmaya hak kazanan 45'i mücadele edecek.

Yarışmaya 16 ilden gelecek katılımcılar, "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" başlıklı görevlerde yeteneklerini sergileyecek.

Kentte 20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci sıradaki takım 150 bin ve üçüncü sıradaki takım 120 bin lira alacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Adana Mersin ASELSAN havacılık Mersin Olimpik Yüzme Havuzu Teknofest

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN