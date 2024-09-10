Bakan Kacır, Söke pamuğunun AB 'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi: "Söke pamuğu, AB'de tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Söke pamuğunun Türkiye adına Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen 27. coğrafi işaret olduğunu belirterek, "Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun yerel değerlerini coğrafi işaretlerle koruyarak uluslararası arenada tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "Söke pamuğu, AB'de tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti. Üreticilerimizi ve bu güzel gelişmede emeği olan herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.