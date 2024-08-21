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BİLİM-TEKNOLOJİ

TEKNOFEST Robotaksi yarışması

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan takımlara ziyarette bulundu.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması
Yayınlanma Tarihi: 21.08.2024 09:19:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte, finale kalan 38 takımın mücadele ettiği yarışma devam ediyor.

Tüzgen, yarışmaya katılan takımları ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Erkam Tüzgen, AA muhabirine, yarışmanın öneminden bahsederek, "Gerçek hayatın bir örneği burada yaşanıyor. Yarışmacıların araçlarını buraya getirmesi bile zorlu bir süreç. Bir şirketin iş hayatında karşısına çıkabilecek bütün sorunları, ihtiyaçları deneyimledikleri ve bunlara çözüm üretmeleri gereken bir süreç yaşıyorlar. Buradaki yarışmaları iş hayatına hazırlık olarak görüyoruz." diye konuştu.

Mobilite sektörünün öncelikli hedefleri olduğunu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda takımlarla teknoloji şirketleri arasında bağlantı kurduklarını dile getiren Tüzgen, şöyle devam etti:

"Mobilitenin gelişmesi için bir kümelenme oluşturmuş durumdayız. Bu alanda yatırımcı, girişimci buluşmaları, müşteri ilişkileri, iş dünyası buluşmaları, mentörlük gibi çeşitli faaliyetlerin yanında insan kaynağı gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Burada hem mentörlük yapan hem de sponsorluk yapan firmalarımız var, onlar takımlara destek oluyor. Bu takımlarda görev alan arkadaşlar da iş hayatına bu firmalarda atılmak için bağlantılarını kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu yarışma sadece teknoloji yarışması değil, iş dünyasına girmek için de atılan bir adım."

Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji ve girişimci ülkesi olmasını istediklerini belirterek, "Buradaki en önemli nokta teknoloji geliştirici firmaların çıkması." dedi.

Alanda bulunan teknoloji firması yetkililerinin yarışmacılara destek olduğunu aktaran Tüzgen, onların ileride iş hayatlarına  Bilişim Vadisi bünyesinde başlamaları için ilişki kurduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 23 Ağustos'ta sona erecek.

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Etiketler Kocaeli Gebze Türkiye

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