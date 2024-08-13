Havacılık sektörü siber risk sıralaması şaşırttı

Havacılığın geleceğini güvence altına almak için teknolojik gelişmelerden yararlanırken bu ortaya çıkan riskleri ele almanın aciliyeti büyük önem arz ediyor.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, havacılık sektörünün siber risk sıralamasında ilk üçte yer aldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da CrowdStrike'ın Falcon adlı bulut tabanlı siber güvenlik platformundan kaynaklanan arıza sonrası, küresel çapta bir kesinti meydana gelerek Microsoft'a göre, dünya genelinde yaklaşık 8,5 milyon bilgisayar bu arızadan etkilendi.

Commonwealth Bank, Qantas, Telstra gibi birçok şirket operasyonel aksamalar nedeniyle mali kayıplar yaşadı. Havalimanları, havayolları ve medya şirketlerinde de ciddi kesintiler oluştu.

Potansiyel veri ihlalleri ve hassas bilgilerin kaybı riski artarken bu olay, siber güvenlik zafiyetlerinin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini de gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, dünya siber risk sıralamasında havacılık sektörünün ilk üçte yer aldığını aktararak, sektörün tarihin en büyük sınavını verdiğini kaydetti.

Olayın, gelişmiş bilişim teknolojileri (IT) altyapısına olan derin bağımlılığı ve önemli güvenlik açıklarını ortaya çıkardığına dikkati çeken Çiftçi, "Verimlilik ve hassasiyetin en üst düzeyde olduğu bir sektörde, uçuşlar durdu ve dünya çapında operasyonel bir kaos dalgası oluştu. Bu olay aynı zamanda, siber veya teknolojik bir sorun olması durumunda sistemde meydana gelebilecek kritik güvenlik açığını da gösterdi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yaşanan olayların küresel operasyonları kesintiye uğratabilecek kritik arıza noktalarını açığa çıkardığı bilgisini vererek, "Havacılık sektörü, bu güvenlik açıklarını doğrudan ele alarak ve sağlam siber güvenlik önlemlerine, proaktif izleme ve risk yönetimi stratejilerine yatırım yaparak, operasyonlarını koruyabilir ve gelişen tehditler karşısında operasyonel sürekliliği sağlayabilir." açıklamasını yaptı.

- "Yapay zekanın stratejik uygulaması"

Benzer olaylarla karşılaşma riskinin de yüksek olduğunun belirten Çiftçi, siber tehditlerin evrilen doğası ve kritik güvenlik araçlarının kullanımı nedeniyle bu tür bir krizle mücadele etmek için mutlaka bir eylem planının devreye alınması gerektiğini kaydetti.

Çiftçi, havacılığın küresel bağlantı ve ulusal güvenlikteki kritik rolünün, sektörü siber saldırıların ana hedefi haline getirdiğini aktararak, "Kötü amaçlı siber tehditler, operasyonların aksatılması, hassas verilerin ve yolcu güvenliğinin tehlikeye atılması gibi potansiyel durumla karşı karşıya olan sektörü, endişeli bir gelecek bekliyor. Uluslararası Havacılık ve Uzay Sigortacıları Birliği, Siber ve Yükselen Riskler Çalışma Grubu (CERSG) tarafından yapılan araştırmaya göre, önümüzdeki 5 yıl içinde en büyük risk tehdidi içeren alanlar arasında havacılık, jeopolitik istikrar ve savaşın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 2024 yılı için havacılık operatörleri ve havalimanları için en acil riskler, hava trafik kontrol sorunları, savaş/kötü niyetli eylemler ve GPS sahteciliği olarak sıralanıyor. Havacılığın geleceğini güvence altına almak için teknolojik gelişmelerden yararlanırken bu ortaya çıkan riskleri ele almanın aciliyeti büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, sigorta şirketlerinin havacılık sektörüne yönelik katkıları bulunduğuna dikkati çelerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sigortacılar, ortaya çıkan siber risklere veri odaklı, proaktif ve stratejik bir yanıt benimseyerek, havacılık müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan daha etkili politikalar geliştirebilir. Bilgiye dayalı sigortalama, sigorta şirketlerine özel kapsam sunma, risk yönetimi stratejilerini optimize etme ve havacılık operatörlerinin riskleri azaltmasına yardımcı olan paha biçilmez bilgiler sağlama konusunda güç verir. Yapay zekanın stratejik uygulaması yoluyla önemli fırsatları yakalamaya hazırlanıyor. Yapay zekanın politika metnini hassaslaştırma, sözleşme analizini geliştirme ve risk yönetimini destekleme potansiyeli çok büyüktür."