Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başlıyor

- Etkinlik için Türkiye'nin 81 ilinden gelen 14 bin 258 başvuruyla bu alanda rekor kırıldı - Etkinlik boyunca seminerler ve yarışmalar ile gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başlıyor
Yayınlanma Tarihi: 8.08.2024 11:03:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:57

TÜBİTAK'ın gökyüzü meraklılarını bir araya getireceği Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla yarın saat 19.00'da başlayacak.

Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Bakanlık koordinasyonunda Bursa Uludağ'da yapılacak.

Etkinlik, yarın başlayıp 11 Ağustos'a kadar sürecek.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla yapılacak etkinliğe katılacaklar, başvuru yapan binlerce kişi arasından kurayla belirleniyor.

Bu yıl etkinliğe 81 ilden ve her yaş grubundan 14 bin 258 başvuru yapılırken, bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısı ile rekor kırıldı. Başvurular arasında kura ile 54 şehirden çoğunluğu aile olmak üzere 1000 kişi belirlendi. Etkinliğin en küçük katılımcısı 1, en yaşlı katılımcısı ise 71 yaşında olacak.

- Göktaşı yağmuru izlenecek

Gök Olayları Yıllığı'na göre 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan "Perseid gök taşı yağmuru" da etkinlik süresince izlenebilecek.

Etkinlik boyunca seminerler ve yarışmalar ile gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler ve deneysel etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu etkinliklere yanlarında getirecekleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera ve dizüstü bilgisayar gibi ekipmanlarıyla katılabilecek.

Katılımcılar, gece de uzman astronomlar eşliğinde profesyonel teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyecek.

Etkinlik boyunca bilim insanları, gökyüzü tanıtımı, gökcisimlerinin doğasını içeren astrofizik konuları, öte gezegenler, güncel uzay çalışmaları, eğitimde astronominin önemi, astronomi tarihi, astrofotoğrafçılık, amatör astronomi ve Türkiye'nin insanlı uzay misyonu gibi farklı başlıklarda katılımcılara sunumlar yapacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bursa TÜBİTAK Uludağ Saklıkent Gök Olayları Yıllığı Bilim Teknik Dergisi TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Türkiye

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN