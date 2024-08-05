Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Bilim-Teknoloji
  • TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu
BİLİM-TEKNOLOJİ

TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu

- TEI, tüm havacılık otoriteleri tarafından tanınan ve sektördeki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan uluslararası Nadcap akreditasyonu sayısını, aldığı eklemeli imalat teknolojisiyle 11'e çıkardı

TEI, Türkiye’de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu
Yayınlanma Tarihi: 5.8.2024 10:50:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:50

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), eklemeli imalat teknolojileri alanında Türkiye'de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket olduğu bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamada, kuruluşun sahip olduğu dünya çapında üretim kabiliyetini yüksek teknolojiye sahip yeni yeteneklerle taçlandırdığı belirtildi.

TEI'nin eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye'de uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduğu kaydedilen açıklamada, "Dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4 binin üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki dünya birinciliğini perçinledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel proseslerin havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırdığı kaydedildi.

Nadcap akreditasyonunun uygulanan bu özel proseslerin müşterinin talep ettiği gereklilikler ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülerek, yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanıldığı ifade edildi.

TEI'nin, dünya genelindeki ana motor üreticisi firmaların tanıdığı özel prosesler alanındaki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap akreditasyon programı çerçevesinde haziran ayında eklemeli imalat akreditasyonu aldığı vurgulanan açıklamada, "TEI, Türkiye'de bu alanda sertifika almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Bu sertifika ile TEI, 2017 yılından bu yana paylaştığı dünya birinciliğini artık tek başına devam ettiriyor." denildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye TUSAŞ Motor Sanayii AŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN