"Yapay Zeka Yıldızları" projesinde görev alacak komite üyeleri belirlendi

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" projesinde görev alacak komite belirlendi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Yapay Zeka Yıldızları" proje komitesi, müfredat, etkinlik ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, yapay zeka alanında derinleşmeyi sağlayacak çalışmalar yapılması ve projenin yaygınlaştırılması konularında düzenli olarak danışmanlık verecek.

Çeşitli paydaşların yer alacağı bu komiteyle farklı bakış açıları projenin gelişmesine katkı sağlayacak.

Yapay zeka alanında çalışan farklı meslek ve yaş gruplarından akademisyen, uzman ve profesyonellerin yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu "Yapay Zeka Yıldızları" proje komitesinin üyeleri arasında Yavuz Samur, Meltem Özmutlu, Bahar Karaoğlu, Şeniz Gayde Ayata, Hakan Ataş, Bahadır Yıldız, Sedat Yalçın, Beyza Taşçı, Buğra Kılıçtaş, Arda Taş ve Ozan Siyah bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye'nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdikleri vakıf projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Habitat Derneği ile 8 yıldır başarıyla sürdürdükleri "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 400 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Bu projenin bir devamı olarak 'Yapay Zeka Yıldızları' projesini başlattık. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Projemizde görev alacak komite üyelerimiz belli oldu. Proje komitesi, içerik geliştirilmesi, etkinlikler yapılması ve projenin yaygınlaştırılması konularında fikir ve önerileriyle bize destek olacak. Bu komiteyle beraber çoklu düşünce sistemini bu projeye entegre etmiş olduk. Çok paydaştan katkı alarak oluşturduğumuz bir proje oldu. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

- İlk yıl hedef 35 bin öğrenci

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu da Vodafone Vakfı ile 8 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini "Yapay Zeka Yıldızları" olarak devam ettirmenin mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

Proje kapsamında Türkiye'nin her köşesinden ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka farkındalığı ve üretken yapay zeka kullanımı eğitimleri verdiklerini aktaran Süel, "Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda yapay zeka okuryazarlığı okuma yazma bilmek kadar önemli bir hale gelecek." değerlendirmesini yaptı.

"Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri verilecek.

Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğrenciler yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğrenme ve kendi projelerini geliştirme imkanı bulacak.

"Yapay Zeka Yıldızları" projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, gençlerin yapay zeka konusunda hem temel kavramları öğrenmelerine hem de ileri düzeyde bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere bir yapay zeka kitabı da hazırlandı.